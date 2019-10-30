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Результаты матчей НХЛ за 29 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 29 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

29 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 ОТ. «Столичная» команда одержала шестую победу в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Юнссон (Мэттьюс) – 00:40' (5x5)   1:1 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 10:47' (5x5)   1:2 Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 27:59' (5x3)   2:2 Мэттьюс (Бэрри, Райлли) – 39:27' (5x5)   3:2 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 41:46' (5x4)   3:3 Овечкин (Оши, Бекстрём) – 44:10' (5x5)   3:4 Овечкин (Орлов, Врана) – 64:00' (5x4)

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 7:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Шульц (Кагун) – 05:57' (5x5)   2:0 Макканн (Кагун, Раст) – 08:13' (5x5)   3:0 Симон (Кросби) – 08:46' (5x5)   4:0 Кросби (Симон, Летанг) – 14:02' (5x5)   5:0 Гюнцель (Кросби, Симон) – 36:40' (5x5)   6:0 Астон-Риз (Джонсон, Танев) – 37:00' (5x5)   6:1 Линдблом (Кутюрье, Гостисбер) – 41:57' (5x5)   7:1 Кагун (Хёрнквист, Бьюгстад) – 59:53' (5x5)

«Каролина Харрикейнз» — «Калгари Флэймз» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Линдхольм (Годро, Хэмоник) – 13:04' (5x5)   1:1 Свечников (Валльмарк) – 49:13' (5x5)   2:1 Свечников (Хэмилтон, Терявяйнен) – 52:35' (5x4)

«Бостон Брюинз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1. Хозяева одержали четвёртую победу кряду, а гости уступили в третий раз подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пастрняк (Бержерон) – 07:49' (5x4)   2:0 Крейчи (Крюг, Маршан) – 17:51' (5x4)   2:1 Бёрнс (Карлссон, Гертл) – 21:31' (5x4)   3:1 Койл (Крейчи, Хайнен) – 25:21' (5x5)   4:1 Вагнер (Бэкес) – 28:31' (5x5)   5:1 Карло (Вагнер, Хара) – 36:50' (5x5)

«Детройт Ред Уингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1. Хозяева прервали восьмиматчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ларкин (Хиросе, Бертуцци) – 07:19' (5x4)   2:0 Немет (Фильппула, Боуи) – 08:33' (5x5)   2:1 Драйзайтль (Макдэвид) – 52:48' (5x5)   3:1 Гронек (Ларкин) – 59:18' (en)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 15:44' (5x5)   1:1 Какко (Строум, Панарин) – 29:37' (5x4)   2:1 Хитил (Бучневич) – 52:46' (5x5)   3:1 Фокс (Крайдер, Линдгрен) – 57:24' (5x5)   4:1 Строум – 59:14' (en)

«Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бонино (Гримальди, Смит) – 17:56' (5x5)   2:0 Бонино (Гримальди, Фаббро) – 29:03' (5x5)   3:0 Бонино (Гримальди, Смит) – 43:40' (5x5)

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цукер (Стаал) – 02:50' (5x5)   0:2 Стаал (Цуккарелло, Хант) – 17:54' (5x4)   0:3 Сутер (Сперджен, Цукер) – 34:26' (5x4)   1:3 А. Радулов (Федун, Сегин) – 39:12' (5x5)   2:3 Хинц (А. Радулов, Павелски) – 44:09' (5x4)   3:3 Павелски (Хейсканен) – 49:36' (5x5)   4:3 А. Радулов (Хейсканен, Олексяк) – 51:31' (5x5)   5:3 Сегин (Бенн) – 58:20' (5x5)   6:3 А. Радулов (Павелски, Сегин) – 59:30' (en)

«Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс» — 7:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2019, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
7 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Рослович, Пулман) – 00:55' (5x5)   1:1 Фаулер (Сильверберг, Дель Зотто) – 10:01' (5x5)   1:2 Уилер – 12:02' (5x5)   2:2 Гецлаф (Комтуа) – 20:38' (5x5)   3:2 Хенрик (Сильверберг, Махура) – 26:18' (5x5)   3:3 Элерс (Литтл, Моррисси) – 27:00' (5x5)   4:3 Терри (Махура) – 28:00' (5x5)   5:3 Грант (Делорье, Махура) – 29:10' (5x5)   5:4 Литтл (Элерс) – 46:39' (5x5)   6:4 Рауни (Грант, Фаулер) – 56:12' (5x5)   7:4 Рауни (Гецлаф) – 59:57' (en)
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