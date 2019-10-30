Результаты матчей НХЛ за 29 октября 2019 года

29 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось девять матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 ОТ. «Столичная» команда одержала шестую победу в последних семи матчах.

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 7:1.

«Каролина Харрикейнз» — «Калгари Флэймз» — 2:1.

«Бостон Брюинз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1. Хозяева одержали четвёртую победу кряду, а гости уступили в третий раз подряд.

«Детройт Ред Уингз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1. Хозяева прервали восьмиматчевую серию поражений.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:1.

«Нэшвилл Предаторз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:0.

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 6:3.

«Анахайм Дакс» — «Виннипег Джетс» — 7:4.