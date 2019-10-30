Свечников — о голе в стиле Гранлунда: я отрабатывал его на тренировке

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал о своём первом голе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:1). Россиянин забил в стиле финского нападающего Микаэля Гранлунда, подняв шайбу на крюк за воротами и занеся её за ленточку.
«На самом деле я тренировал такой гол на утренней тренировке. Это великолепно. Я мечтал, что когда-нибудь смогу забить такой гол. Конечно, когда забрасываешь шайбу, всё становится значительно проще. Любой гол придаёт уверенности в собственных силах. Я просто стараюсь продолжать упорно работать и играть в свой хоккей. Поддержка болельщиков имеет немаловажное значение. Это невероятно», — сказал Свечников после матча.
Россиянин провёл на льду 15 минут 21 секунду, нанёс четыре броска, оформил дубль и закончил матч с показателем полезности «+1».
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
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