Два разных лица Радулова за неделю. Какое вам нравится больше?

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов оформил хет-трик и сделал одну результативную передачу. В ходе матча «звёзды» уступали со счётом 0:3. Камбэк «Далласа» начал Радулов, забросивший в середине второго периода. При счёте 3:3 Александр отличился вновь, а за 30 секунд до конца матча установил окончательный счёт, поразив пустые ворота. Два гола в матче он забил в падении.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Какое лицо Радулова вам нравится больше?».
1 — После перевода в третье звено в матче с «Филадельфией Флайерз», когда на счету Радулова был один гол.
2 — После хет-трика в ворота «Миннесоты».
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
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