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Сегин — о хет-трике Радулова: сегодня он был водителем нашего автобуса

Сегин — о хет-трике Радулова: сегодня он был водителем нашего автобуса
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин оценил игру нападающего Александра Радулова в матче с «Миннесотой Уайлд» (6:3). Россиянин забросил три шайбы и отдал результативную передачу, став одним из творцом впечатляющего камбэка «звёзд». В ходе встречи хозяева проигрывали с разницей в три шайбы.

«Радулов — один из катализаторов прошедшего успеха. Даже когда он играет со страстью и стремлением к победе, у него иногда бывает слишком нервное состояние. Вы сами можете видеть это. В ходе каждого матча команде необходим человек, который будет вести автобус. Сегодня Радулов был водителем нашего автобуса. Остальные ребята сели на свои места и в течение всего матча следовали за ним», — цитирует Сегина официальный сайт «Далласа».

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