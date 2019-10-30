Сегин — о хет-трике Радулова: сегодня он был водителем нашего автобуса

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин оценил игру нападающего Александра Радулова в матче с «Миннесотой Уайлд» (6:3). Россиянин забросил три шайбы и отдал результативную передачу, став одним из творцом впечатляющего камбэка «звёзд». В ходе встречи хозяева проигрывали с разницей в три шайбы.



«Радулов — один из катализаторов прошедшего успеха. Даже когда он играет со страстью и стремлением к победе, у него иногда бывает слишком нервное состояние. Вы сами можете видеть это. В ходе каждого матча команде необходим человек, который будет вести автобус. Сегодня Радулов был водителем нашего автобуса. Остальные ребята сели на свои места и в течение всего матча следовали за ним», — цитирует Сегина официальный сайт «Далласа».

Крутой камбэк «Далласа» с 0:3! У Радулова хет-трик и шикарный гол в падении Россиянин разбудил в себе зверя и провёл лучший матч в сезоне.