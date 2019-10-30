Николишин: у России есть звёзды в НХЛ, но мы деградируем в этой лиге

Чемпион мира Андрей Николишин поделился мнением об успешной игре российских хоккеистов по итогам минувшего игрового дня.



«Снайперским достижениям Овечкина удивляться не стоит — человек уже больше 10 лет забивает много голов, практически с одной и той же точки мощным броском, против которого вратари ничего не могут сделать. И надо ещё смотреть, сколько он бросков наносит. Сегодня, если я не ошибаюсь, он раз 16 бросил, десять раз в створ попал. Овечкин умеет находить позицию, партнёры его используют. Сашка — профессионал и яркий пример стабильности.



Свечников — новая большая русская звезда? Об этом мы говорим ещё с прошлого сезона. Играет здорово, и сегодня забил неординарную, красивую шайбу, сумел засунуть её в девятку. Но это такой гол для тёти Маши, для корреспондентов, а мне больше понравилась его вторая шайба в большинстве. Он одарённый, талантливый мальчишка, и сейчас оправдывает все авансы.

В Америке говорят, что Свечников — новый Овечкин? У нас любят ярлыки развешивать, но это совсем разные игроки, их объединяет только то, что они россияне. Не думаю, что Андрей будет забивать так много, как Овечкин. Свечников больше играет на партнёров, а Сашка — чистый голеадор.



По Радулову, считаю, что он и предыдущие игры неплохо провёл. Там много факторов, почему «Даллас» не выигрывал, а Радулов не забивал. Он выкладывался во всех матчах, но где-то удачи не хватало, где-то торопился. Это хоккей, такое часто случается, и я рад за Сашку, что его прорвало.



Русские хоккеисты захватывают НХЛ? Вы издеваетесь? Посмотрите статистику, сколько наших парней там играет, а сколько шведов, финнов, про североамериканцев и говорить не стоит. Мы деградируем в этой лиге. Да, у нас есть звёзды и лидеры клубов, но их совсем ничтожное количество.



Стабильно выступают в НХЛ около двадцати россиян, как таким количеством можно захватить лигу? Сейчас у нас есть несколько звёздочек, которые представляют Россию в сильнейшей лиге мира, но это не говорит о продуктивности нашего хоккея. Поэтому не тешьте себя иллюзиями. Надо в колокола бить, что уровень падает», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.