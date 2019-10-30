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Анисин ткнул соперника на скамейке клюшкой и получил дисквалификацию

Анисин ткнул соперника на скамейке клюшкой и получил дисквалификацию
Хоккей / ВХЛ 0

На 57-й минуте матча Высшей хоккейной лиги между командами «Звезда» (Москва) и «Хумо» (Ташкент), состоявшегося 29 октября 2019 года, произошёл эпизод, связанный с действиями игрока команды «Хумо» Михаила Анисина.

Спортивно-дисциплинарный комитет, изучив эпизод, принял решение наложить на игрока команды «Хумо» наказание, применяя пункт 1.4. статьи 69 «Дополнительные санкции» Главы 15 Регламента «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2019/20 (Удар соперника концом клюшки), и дисквалифицировать на один матч.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Высшей хоккейной лиги.

В минувшем сезоне Анисин защищал цвета румынской «Чиксереды». В 23 матчах он отметился 11 голами и 26 результативными передачами. В межсезонье Анисин заключил пробный контракт с ХК «Сочи», но не смог пробиться в состав клуба.

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