Минское «Динамо» проиграло девять матчей подряд, антирекорд клуба — 10 поражений

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке оказался сильнее минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:1.



Поражение стало для подопечных Крэйга Вудкрофта девятым подряд, до повторения клубного антирекорда в Континентальной хоккейной лиге осталось проиграть один матч.



В середине первого периода счёт открыл нападающий команды хозяев Фёдор Малыхин. На старте второго периода «Трактор» упрочил преимущество, дебютный гол за клуб забил форвард Энвер Лисин. На 37-й минуте Лисин оформил дубль, увеличив разницу в счёте до трёх шайб. На 50-й минуте минчане сократили разрыв усилиями форварда Шейна Принса. Окончательный счёт на 57-й минуте установил форвард «Трактора» Александр Авцин.