«Автомобилист» за месяц упал с первого на последнее место Востока
Хабаровский «Амур» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в буллитной серии, встреча завершилась со счётом 3:4 Б. Таким образом, «тигры» набрали одно очко и покинули последнюю строчку в Восточной конференции, обойдя «Автомобилист».
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Автомобилист» опустился на последнюю строчку Востока, имея в активе 22 очка после 22 матчей. Ещё 27 сентября подопечные Андрея Мартемьянова возглавляли общую таблицу лиги, 2 октября — потеряли лидерство в Восточной конференции. Нынешняя серия поражений екатеринбургского коллектива насчитывает семь встреч. Лидер Найджел Доус не забивает на протяжении семи матчей, у Павла Дацюка — ни одного гола в сезоне.
«Автомобилист» разваливается на ходу. Дацюк не тянет, Доус забыл, как забивать
Вратарь команды объяснил, что клуб играл плохо с самого начала сезона.
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