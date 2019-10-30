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«Автомобилист» за месяц упал с первого на последнее место Востока

«Автомобилист» за месяц упал с первого на последнее место Востока
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в буллитной серии, встреча завершилась со счётом 3:4 Б. Таким образом, «тигры» набрали одно очко и покинули последнюю строчку в Восточной конференции, обойдя «Автомобилист».

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Автомобилист» опустился на последнюю строчку Востока, имея в активе 22 очка после 22 матчей. Ещё 27 сентября подопечные Андрея Мартемьянова возглавляли общую таблицу лиги, 2 октября — потеряли лидерство в Восточной конференции. Нынешняя серия поражений екатеринбургского коллектива насчитывает семь встреч. Лидер Найджел Доус не забивает на протяжении семи матчей, у Павла Дацюка — ни одного гола в сезоне.

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