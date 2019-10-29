«Автомобилист» разваливается на ходу. Дацюк не тянет, Доус забыл, как забивать

Перед началом сезона нападение «Автомобилиста» по праву считалось одним из самых убойных в КХЛ. Второй бомбардир прошлой регулярки Найджел Доус, третий снайпер сезона-2018/19 Дэн Секстон, всегда опасный Джефф Плэтт, перспективные новички лиги Питер Холланд и Брукс Мэйсек, Анатолий Голышев, да ещё и Волшебник Павел Дацюк. Казалось, что проблемы «Автомобилист» может испытывать из-за отсутствия адекватного сменщика Якуба Коваржа в воротах или по причине совсем нетоповой обороны, но за нападение уральцы могли не переживать. Собственно, в прошлом сезоне больше «Автомобилиста» в регулярке забросили только СКА и «Йокерит», и уход одного лишь Стефана Да Косты не мог обрушить всю мощь екатеринбургской атаки.

Рейтинг нападающих КХЛ. СКА и «Магнитка» должны рвать любую оборону Но и у многих других команд крутые составы.

Вся эта компания новый сезон начала весьма бодро. Мэйсек даже какое-то время лидировал в списке снайперов КХЛ, «Автомобилист» редко забивал менее трёх шайб за матч, и этого с лихвой хватило для фирменной победной серии на старте регулярки. При этом в Екатеринбурге с нетерпением ждали возвращения на лёд Павла Дацюка и предвкушали окончательное закрепление команды в числе топ-клубов КХЛ.



Но по злой иронии судьбы, именно выход из лазарета Дацюка ознаменовал начало крутого пике «Автомобилиста», которое уже сейчас опустило клуб на дно Восточной конференции. Первое поражение в сезоне уральцы потерпели ещё до выхода Волшебника, но возвращение звезды мирового хоккея совпало с началом необъяснимых проблем «Автомобилиста» в атаке. С тех пор екатеринбуржцы провели тринадцать матчей и лишь трижды смогли забросить больше двух шайб за игру. В последних пяти матчах стало совсем ужасно: три гола за это время, и один из них – плод индивидуальных усилий защитника Никиты Трямкина.

Форварды «Автомобилиста» не забивают 11 периодов, у Доуса семь матчей без голов

Что случилось с нападением «Автомобилиста»? Ответить на этот вопрос очень трудно, практически невозможно. Часто бывает, что не идёт игра у одного-двух лидеров, но чтобы разом замолчали все нападающие?! Особенно удивительно, что всё это происходит с «Автомобилистом» Андрея Мартемьянова. В прошлом сезоне та же самая команда была лучшей в КХЛ по атакам сходу и быстрее всех переходила из защиты в нападение. Почти все исполнители остались в обойме, тренерская философия не поменялась, но сегодняшний «Автомобилист» не идёт ни в какое сравнение с прошлогодним. Пропало большинство, не получается банальный вход в зону и игра в пас, у игроков не видно куража и азарта. Неужели в «Автомобилисте» такую большую роль играл экс-помощник Мартемьянова Николай Заварухин, чья «Сибирь» сегодня вчистую переиграла уральский клуб? Вполне возможно, ведь это единственная ключевая потеря «Автомобилиста» в межсезонье.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В последних трёх матчах форвардов уральцев словно не существует на площадке. Они не только не забивают голы, но и создают минимум проблем для обороны соперника, даже если говорить не о командной, а об индивидуальной игре. Не могут использовать даже ошибки соперника – в матче с «Сибирью» Анатолий Голышев внезапно вышел на рандеву к Харри Сятери, но сыграл в опаснейшем моменте максимально бездарно.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Что в сухом остатке? У Доуса, самого дорого иностранца в КХЛ и второго по зарплате игрока лиги, нет голов в семи матчах. Сэкстон молчит в четырёх играх, у Мэйсека – одна шайба в четырнадцати встречах, Холланд последний раз забрасывал 10 октября. Про второй эшелон атаки «Автомобилиста», который здорово помогал лидерам в прошлом сезоне, и говорить не приходится. Кучерявенко, Обидин, Гареев, Виталий Попов, Литовченко – мы вообще уже забыли про такие фамилии.

«Автомобилист» снова проиграл. Мартемьянова уже спрашивают об отставке Легионеры затихли, Коварж не всесилен, а Дацюк пока не помощник.

Логичного объяснения такому внезапному и единовременному провалу всех форвардов «Автомобилиста» найти крайне тяжело, потому приходится рассматривать не самые рациональные версии. Ведь у уральского нападения как отшибло всё-таки после выхода из лазарета Дацюка. Но что мог испортить великий российский хоккеист в клубе из родного города? Как минимум, поменять атмосферу в раздевалке и взять на себя роль главного лидера команды. Установить свои порядки на правах самого опытного хоккеиста. Это могло не понравиться Доусу и Ко, что отразилось на настроении и продуктивности легионеров «Автомобилиста». Слабоватая отговорка для миллионеров, но такие вещи иногда происходят в хоккее. К тому же, Мартемьянов был вынужден вписывать Дацюка в работавшие на старте сезона схемы, менять сочетания. Казалось, что выход Волшебника на лёд только усилит «Автомобилист», но, похоже, в этом случае лучшее оказалось злейшим врагом хорошего. С выходом Дацюка перестала играть команда, а сам Павел Валерьевич в десяти матчах имеет в активе лишь одно очко за результативность. Это полный провал.



Впрочем, низкая результативность – далеко не единственная проблема «Автомобилиста». Команда разваливается целиком и полностью, и здесь, конечно, нужно спрашивать с Андрея Мартемьянова. Очевидно, что не самый в общем-то опытный тренер просто растерян и не знает, что делать. Ведь именно наставник должен зажечь потухшую искру в хоккеистах, разрешить какие-то внутрикомандные конфликты (если такие есть) и найти всё-таки способ выбраться из затянувшегося кризиса. Но пока у «Автомобилиста» становится всё только хуже. Не видно системы, организации игры, и голкипер уральцев Якуб Коварж после матча с «Сибирью» не стал скрывать этот факт.

Коварж: моментов за месяц вообще не создали, в обороне сплошной пожар

Из слов вратаря можно понять, что в начале сезона «Автомобилист» выезжал исключительно на эмоциях и удаче, а когда чемпионат вошёл в рутинную стадию, то вскрылись все проблемы. Тренер и хоккеисты сейчас видят, что они зашли в тупик, но не знают, как из него выбраться. И это самое печальное для «Автомобилиста» и его болельщиков.

Понятно, что долго так продолжаться не может, в клубе будут происходить кадровые изменения. Собственно, после домашнего разгрома от «Ак Барса» (1:6) уже был уволен Андрей Соколов, отвечавший за работу с защитниками. В следующих двух матчах «Автомобилист» пропускал в два раза меньше, но при этом не забрасывал ни одной шайбы и продолжил проигрывать. Дело, конечно, было не в одном члене тренерского штаба, а попытка встряхнуть команду этим действием ни к чему не привела.



В провале «Автомобилиста» можно винить Дацюка, Доуса и всех остальных игроков, которые по каким-то причинам не могут, или не хотят играть и сражаться. Но главная ответственность, в любом случае, лежит на главном тренере. Увы, приходится констатировать, что Андрей Мартемьянов не выдержал испытания вторым годом работы в сильном клубе. Тренер не может вывести «Автомобилист» из пике, и это приговор. И Андрей Алексеевич к его оглашению уже наверняка готов.