Буцаев: где-то не хватило эмоций, заряда на первые минуты

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги выигранной домашней встречи с хабаровским «Амуром» (4:3 Б).



«Большое спасибо болельщикам. Ребят с тяжелой победой. Наверное, не совсем то хотели мы видеть в первом периоде. Действительно соперник нам не дал показать ту игру, действовал очень здорово. Только на 11-й минуте произвели первый бросок по воротам противника. С чем это связано? Наверное, где-то не хватило эмоций, заряда на игру с первых минут. Но, опять же молодцы, достали из себя нужные ресурсы и смогли сравнять счет. Перейдя на игру в три звена, выстояли в меньшинстве в овертайме. По буллитам добыли второе очко», — приводит слова специалиста официальный сайт «Нефтехимика».



«Нефтехимик» второй раз подряд сделал камбэк и победил «Амур»