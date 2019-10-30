Кудашов: Кемппайнен добавляет и становится похож на себя

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от гостевого матча с «Витязем» (3:2 Б). Специалист высоко оценил игру нападающих Йоонаса Кемппайнена и Артёма Швеца-Рогового.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Довольны двумя очками, довольны содержанием, недовольны необязательным голом, пропущенным в большинстве, и реализацией моментов. С переводом Александра Барабанова к Йори Лехтеря и Владимиру Ткачеву мы получили еще одно звено. Роль Кемппайнена никак не менялась, сейчас он добавляет и становится похож на себя. В лице Артема Швеца-Рогового мы получили качественного, интересного игрока, мы довольны этим», — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ.

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