Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кудашов: Кемппайнен добавляет и становится похож на себя

Кудашов: Кемппайнен добавляет и становится похож на себя
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от гостевого матча с «Витязем» (3:2 Б). Специалист высоко оценил игру нападающих Йоонаса Кемппайнена и Артёма Швеца-Рогового.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Довольны двумя очками, довольны содержанием, недовольны необязательным голом, пропущенным в большинстве, и реализацией моментов. С переводом Александра Барабанова к Йори Лехтеря и Владимиру Ткачеву мы получили еще одно звено. Роль Кемппайнена никак не менялась, сейчас он добавляет и становится похож на себя. В лице Артема Швеца-Рогового мы получили качественного, интересного игрока, мы довольны этим», — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ.

«Витязь» потерпел пятое поражение подряд, уступив СКА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019