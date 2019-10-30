Кудашов: Кемппайнен добавляет и становится похож на себя
Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от гостевого матча с «Витязем» (3:2 Б). Специалист высоко оценил игру нападающих Йоонаса Кемппайнена и Артёма Швеца-Рогового.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Довольны двумя очками, довольны содержанием, недовольны необязательным голом, пропущенным в большинстве, и реализацией моментов. С переводом Александра Барабанова к Йори Лехтеря и Владимиру Ткачеву мы получили еще одно звено. Роль Кемппайнена никак не менялась, сейчас он добавляет и становится похож на себя. В лице Артема Швеца-Рогового мы получили качественного, интересного игрока, мы довольны этим», — цитирует Кудашова официальный сайт КХЛ.
«Витязь» потерпел пятое поражение подряд, уступив СКА
Читайте также
- 31 октября 2019
-
00:00
- 30 октября 2019
-
23:58
-
23:58
-
23:45
-
23:30
-
23:11
-
23:07
-
22:53
-
22:28
-
22:21
-
22:10
-
21:56
-
21:53
-
21:45
-
21:43
-
21:28
-
21:04
-
20:49
-
20:41
-
20:36
-
20:27
-
20:23
-
20:21
-
20:08
-
19:47
-
19:43
-
19:25
-
19:12
-
19:02
-
18:52
-
18:38
-
18:24
-
18:17
-
17:57
-
17:22
Партнерский контент