«Тампа» в гостях обыграла «Нью-Джерси», забросив 7 шайб. У Кучерова «-2»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 7:6 ОТ (2:1, 1:3, 3:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил Тайлер Джонсон, в активе которого 3 (1+2) очка. По три балла за результативность в составе «Тампы» также набрали: Ондржей Палат (2+1) и Брейден Пойнт (1+2). Хет-трик в составе «Нью-Джерси» оформил Кайл Палмьери.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 39 секунд и отметился результативной передачей. Форварды Никита Кучеров и Александр Волков окончили матч с показателями полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский провёл встречу на скамейке запасных. Форвард «Дэвилз» Никита Гусев не попал в заявку на матч.