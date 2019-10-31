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«Тампа» в гостях обыграла «Нью-Джерси», забросив 7 шайб. У Кучерова «-2»

«Тампа» в гостях обыграла «Нью-Джерси», забросив 7 шайб. У Кучерова «-2»
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 7:6 ОТ (2:1, 1:3, 3:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил Тайлер Джонсон, в активе которого 3 (1+2) очка. По три балла за результативность в составе «Тампы» также набрали: Ондржей Палат (2+1) и Брейден Пойнт (1+2). Хет-трик в составе «Нью-Джерси» оформил Кайл Палмьери.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 39 секунд и отметился результативной передачей. Форварды Никита Кучеров и Александр Волков окончили матч с показателями полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский провёл встречу на скамейке запасных. Форвард «Дэвилз» Никита Гусев не попал в заявку на матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 7
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Палмьери (Симмондс, Холл) – 01:10' (5x4)   1:1 Палат (Шаттенкирк, Пойнт) – 09:28' (5x5)   1:2 Киллорн (Шаттенкирк, Джонсон) – 17:15' (5x4)   2:2 Братт (Заха, Хишир) – 26:05' (5x5)   2:3 Пойнт (Джонсон, Сергачёв) – 31:48' (5x5)   3:3 Палмьери (Батчер, Холл) – 32:17' (5x5)   4:3 Братт (Грин, Хишир) – 33:16' (5x5)   5:3 Ватанен (Симмондс, Грин) – 41:13' (5x5)   5:4 Чирелли (Рутта) – 42:45' (5x5)   5:5 Жозеф (Чирелли) – 47:45' (5x5)   5:6 Палат (Пойнт) – 56:03' (5x5)   6:6 Палмьери (Симмондс, Батчер) – 59:52' (6x5)   6:7 Джонсон (Палат, Макдона) – 61:16' (3x3)
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