Макдэвид уже на 12 очков опережает Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей. Благодаря этому канадец укрепился на четвёртом месте в гонке бомбардиров НХЛ — 23 (6+17) очка в 14 матчах. Лидирует в зачёте бомбардиров одноклубник Коннора Леон Драйзайтль.
Зачёт бомбардиров регулярного сезона НХЛ-2019/20
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает только 50-е место в зачёте бомбардиров, отставая от Коннора уже на 12 очков. Кучеров забросил четыре шайбы и сделал семь голевых передач, сыграв на два матча меньше Макдэвида.
В минувшем сезоне российский нападающий выиграл «Харт Трофи», опередив занявшего второе место Макдэвида на 12 баллов.
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