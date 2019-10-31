Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макдэвид уже на 12 очков опережает Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

Макдэвид уже на 12 очков опережает Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей. Благодаря этому канадец укрепился на четвёртом месте в гонке бомбардиров НХЛ — 23 (6+17) очка в 14 матчах. Лидирует в зачёте бомбардиров одноклубник Коннора Леон Драйзайтль.

Зачёт бомбардиров регулярного сезона НХЛ-2019/20

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает только 50-е место в зачёте бомбардиров, отставая от Коннора уже на 12 очков. Кучеров забросил четыре шайбы и сделал семь голевых передач, сыграв на два матча меньше Макдэвида.

В минувшем сезоне российский нападающий выиграл «Харт Трофи», опередив занявшего второе место Макдэвида на 12 баллов.

Кучеров — в третьем звене. Есть ли в НХЛ ещё звезды, с которыми так обращаются?
Никита не жаловался, а Василевский «божил» в воротах.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019