Купер: Волков ответственно проявил себя в лагере. Травма отбросила его назад
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер объяснил, почему ключевой защитник Виктор Хедман пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (7:6 ОТ), а также прокомментировал вызов в главную команду из фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Александра Волкова.
«Впереди нас ждут матчи в Швеции, и нам хочется быть уверенным, что Виктор будет готов к тем встречам. Поэтому сегодня он не играл, посмотрим, что будет дальше.
Что касается Волкова, то всегда радуешься за молодых игроков, когда они готовятся провести первый матч в лиге. Он очень ответственно проявил себя в тренировочном лагере. К сожалению, полученная им травма отбросила его назад», — цитирует Купера Tampa Bay Times.
Нападающий «Тампы» Александр Волков дебютировал в НХЛ
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