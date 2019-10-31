Клубы Национальной хоккейной лиги провели минимум 10 матчей в регулярном чемпионате сезона-2019/20.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто из россиян в НХЛ первым вернётся в КХЛ?».
— Илья Ковальчук;
— Никита Гусев;
— Валерий Ничушкин;
— Николай Прохоркин;
— Илья Любушкин;
— кто-то другой.
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
В этом сезоне 36-летний Ковальчук забросил три шайбы и сделал пять голевых передач в 13 матчах при показателе полезности «-10».
27-летний Гусев забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу в девяти матчах. Российский нападающий остался в запасе «дьяволов» в последнем матче.
24-летний Ничушкин в восьми матчах отметился 1 (0+1) очком. Его безголевая серия в НХЛ достигла 81 матча.
26-летний Прохоркин сыграл всего два матча в четвёртом звене «Лос-Анджелес Кингз» и не отметился результативными действиями.
25-летний Любушкин не отметился результативными действиями в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ при шести минутах штрафа и девяти бросках по воротам. В среднем за матч он проводит на льду меньше 13 минут. Российский защитник рискует покинуть основной состав «Аризоны Койотс», когда выздоровеет ключевой защитник Никлас Яльмарссон.
- 31 октября 2019
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