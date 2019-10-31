Кто из россиян в НХЛ первым вернётся в КХЛ?

Клубы Национальной хоккейной лиги провели минимум 10 матчей в регулярном чемпионате сезона-2019/20.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто из россиян в НХЛ первым вернётся в КХЛ?».

— Илья Ковальчук;

— Никита Гусев;

— Валерий Ничушкин;

— Николай Прохоркин;

— Илья Любушкин;

— кто-то другой.

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

В этом сезоне 36-летний Ковальчук забросил три шайбы и сделал пять голевых передач в 13 матчах при показателе полезности «-10».

27-летний Гусев забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу в девяти матчах. Российский нападающий остался в запасе «дьяволов» в последнем матче.

24-летний Ничушкин в восьми матчах отметился 1 (0+1) очком. Его безголевая серия в НХЛ достигла 81 матча.

26-летний Прохоркин сыграл всего два матча в четвёртом звене «Лос-Анджелес Кингз» и не отметился результативными действиями.

25-летний Любушкин не отметился результативными действиями в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ при шести минутах штрафа и девяти бросках по воротам. В среднем за матч он проводит на льду меньше 13 минут. Российский защитник рискует покинуть основной состав «Аризоны Койотс», когда выздоровеет ключевой защитник Никлас Яльмарссон.