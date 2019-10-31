Щербак: никаких эмоций от ухода нет. Мне вообще нечего сказать про «Авангард»

Нападающий Никита Щербак прокомментировал расторжение контракта с «Авангардом» и подтвердил решение стать веганом.



«Мне позвонил агент и рассказал об этом. Эмоций по этому поводу никаких нет. Общался ли на эту тему с Хартли или Сушинским? Нет, не особо. Мне пока нечего вообще сказать про «Авангард», никак не хочу комментировать эту ситуацию.



Планы на будущее? Сейчас идут переговоры, пока ничего неизвестно, я в режиме ожидания. Скорее всего, останусь в КХЛ, но и про это пока точного ответа дать не могу. Все только произошло, надо хорошо подумать и взвесить все возможные варианты.



Не боюсь ли, что на мою форму повлияет решение стать веганом? Не боюсь, я сам это решил. Мне просто интересно попробовать, не вижу в этом ничего сверхъестественного. Если мне это будет мешать или я буду плохо себя чувствовать, то смогу в любой момент все поменять. Буду решать по самочувствию, пока мне просто интересно попробовать», — цитирует Щербака Sport24.



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