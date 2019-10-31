Миллер: каждая поездка в Пекине — приключение, учитывая движение на дорогах

Нападающий китайского «Куньлунь Ред Стар» Эндрю Миллер поделился мнением о жизни в Пекине.



«Китай – это нечто совершенно новое для меня. Он огромен. Жизнь в нем не то, чтобы сложная, но столько всего происходит вокруг… Столько людей, столько событий!.. Каждая поездка куда-либо – это целое приключение, учитывая какое там движение на дорогах. Но вообще это здорово. Древняя, совершенно незнакомая культура, которую так интересно познавать. Я люблю открывать для себя новые части света, поэтому мне всё нравится.



Швейцария — совсем другое? Конечно. В определённом смысле это полная противоположность Швейцарии: культура, менталитет, размеры… Здесь один город можно сравнить с целой страной. Наверное, всю Швейцарию успеешь проехать за то время, которое в Пекине потребуется, чтобы попасть с одного его края на другой. Я определённо городской житель, поэтому мне нравится Пекин, нравится, когда вокруг много людей, когда жизнь бурлит. Там никогда не бывает скучно, всё время что-то происходит, так что для меня это хорошие перемены», — цитирует Миллера официальный сайт КХЛ.

Китайский хоккей – смешон, но скоро на него будут молиться. Там много денег Только ленивый не пнул «Куньлунь» в начале сезона. Китайский дракон этого не забудет.