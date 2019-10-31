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«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд

«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» на домашней площадке оказалась сильнее московского ЦСКА, встреча закончилась со счётом 2:1. Новосибирский коллектив одержал шестую победу подряд, у действующего чемпиона — два поражения в трёх последних матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первый период проходил без заброшенных шайб до последней минуты, когда соперники обменялись голами в исполнении нападающих Линдена Вея и Юусо Пустинена. Во втором периоде подопечные Николая Заварухина вышли вперёд, заброшенной шайбой отметился нападающий Владимир Первушин. Гол стал последним в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Вей (Григоренко, Капризов) – 19:13' (5x4)   1:1 Пуустинен (Михайлов) – 19:32' (5x5)   2:1 Первушин (Торченюк) – 31:27' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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