«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» на домашней площадке оказалась сильнее московского ЦСКА, встреча закончилась со счётом 2:1. Новосибирский коллектив одержал шестую победу подряд, у действующего чемпиона — два поражения в трёх последних матчах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первый период проходил без заброшенных шайб до последней минуты, когда соперники обменялись голами в исполнении нападающих Линдена Вея и Юусо Пустинена. Во втором периоде подопечные Николая Заварухина вышли вперёд, заброшенной шайбой отметился нападающий Владимир Первушин. Гол стал последним в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.