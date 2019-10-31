«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» на домашней площадке оказалась сильнее московского ЦСКА, встреча закончилась со счётом 2:1. Новосибирский коллектив одержал шестую победу подряд, у действующего чемпиона — два поражения в трёх последних матчах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Первый период проходил без заброшенных шайб до последней минуты, когда соперники обменялись голами в исполнении нападающих Линдена Вея и Юусо Пустинена. Во втором периоде подопечные Николая Заварухина вышли вперёд, заброшенной шайбой отметился нападающий Владимир Первушин. Гол стал последним в матче.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Вей (Григоренко, Капризов) – 19:13' (5x4) 1:1 Пуустинен (Михайлов) – 19:32' (5x5) 2:1 Первушин (Торченюк) – 31:27' (5x5)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В КХЛ новый топовый тренер. «Сибирь» Заварухина станет главной сенсацией сезона?
Хоккейный бум вернулся в Новосибирск.
- 31 октября 2019
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:02
-
17:42
-
17:37
-
17:32
-
17:20
-
17:11
-
16:53
-
16:47
-
16:41
-
16:20
-
15:37
-
15:11
-
15:00
-
14:36
-
14:20
-
14:01
-
13:37
-
13:20
-
13:07
-
13:00
-
12:31
-
12:01
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:32
-
10:20
-
10:01
Партнерский контент