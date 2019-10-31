Александр Китаров оштрафован за подсечку

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между челябинским «Трактором» и минским «Динамо» (4:1), сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Динамо» Александра Китарова наказание по п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Подсечка»), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.