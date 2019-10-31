Павел Дацюк забил свой первый гол за «Автомобилист» в 11-м матче

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с казахстанским «Барысом», выведя свою команду вперёд — 3:2. Для 41-летнего форварда этот гол стал дебютным после перехода в клуб, в предыдущих 10 матчах результативные броски ему не удавались.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Барыс»:
Карлссон (Паскуале );
Маклюков — Диц, Старченко — Найт — Тангрэди;
Метальников — Блэкер, Акользин — Бойд — Шестаков;
Клещенко — Шалапов, Михайлис — Валк — Евдокимов;
Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Петухов.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;
Василевский — Батыршин, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;
Переляев, Седов, Обидин — Плэтт— Хрипунов.
- 31 октября 2019
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