Павел Дацюк забил свой первый гол за «Автомобилист» в 11-м матче

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился заброшенной шайбой в третьем периоде встречи с казахстанским «Барысом», выведя свою команду вперёд — 3:2. Для 41-летнего форварда этот гол стал дебютным после перехода в клуб, в предыдущих 10 матчах результативные броски ему не удавались.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Барыс»:



Карлссон (Паскуале );

Маклюков — Диц, Старченко — Найт — Тангрэди;

Метальников — Блэкер, Акользин — Бойд — Шестаков;

Клещенко — Шалапов, Михайлис — Валк — Евдокимов;

Орехов, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Петухов.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Мамкин — Бодров, Литовченко — Холланд — Секстон;

Василевский — Батыршин, Белоусов — Дацюк — Сетдиков;

Переляев, Седов, Обидин — Плэтт— Хрипунов.