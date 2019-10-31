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Н. Михайлов: было очень тяжело играть, «Сибирь» старалась сушить игру

Н. Михайлов: было очень тяжело играть, «Сибирь» старалась сушить игру
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий новосибирской «Сибири» Никита Михайлов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с московским ЦСКА (2:1). Победа стала для новосибирского клуба шестой подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Было очень тяжело играть, мы старались сушить игру. В последние минуты старались больше выкидывать шайбу в среднюю зону, все играли самоотверженно — командная победа. Физически были готовы, да и психология была в полном порядке. Вышли и сделали своё дело.

Приходит ли уверенность после того, как начало сезона провёл в ротации? Уверенность приходит с каждой игрой, но ещё нужно много в чём добавлять», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд
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