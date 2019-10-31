Н. Михайлов: было очень тяжело играть, «Сибирь» старалась сушить игру
Нападающий новосибирской «Сибири» Никита Михайлов поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с московским ЦСКА (2:1). Победа стала для новосибирского клуба шестой подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Было очень тяжело играть, мы старались сушить игру. В последние минуты старались больше выкидывать шайбу в среднюю зону, все играли самоотверженно — командная победа. Физически были готовы, да и психология была в полном порядке. Вышли и сделали своё дело.
Приходит ли уверенность после того, как начало сезона провёл в ротации? Уверенность приходит с каждой игрой, но ещё нужно много в чём добавлять», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.
«Сибирь» обыграла ЦСКА, одержав шестую победу подряд
- 31 октября 2019
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