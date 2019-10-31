Цулыгин: «Динамо» показало «Салавату», как играть на маленьких площадках

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4).



«Очень интересный матч получился для нас. Не сказал бы, что по игре мы сегодня были плохи. Очень обидный второй период получился, когда пропустили три гола, при этом сами имели много возможностей забить. Не получилось. Исход матча был решён во втором периоде. «Динамо» показало «Салавату», как надо играть на маленьких площадках, потому что нам это непривычный размер. Они очень оптимально провели игру. Если говорить о нас, если с «Сочи» мы где-то недоработали, то сегодня – нет. Здесь мы полностью выкладывались, но не смогли забить. Нужно восстановиться к последней игре до перерыва.



Метсола ни в коем случае не виноват в третьей шайбе. Там был рикошет от нашего защитника. Юха не смог сориентироваться. Поменяли его, чтобы встряхнуть команду и показать, что мы не сдаёмся. К сожалению, не получилось этим помочь команде. А Юха не виноват ни в одном голе.



Один гол в большинстве забили. Конечно, хочется забивать больше, но бросать надо по воротам, а не отдавать передачи в угол. Когда много передач делаем, тогда и голов нет. Сегодня очень академично играли. Забили гол броском от синей линии. И до этого все голы были бросками с дистанций. Сегодня хотели забить в пустые ворота. Это практически невозможно на такой площадке.



Что с Майоровым случилось в этом сезоне? Ему сейчас надо чуть-чуть отдохнуть и переосмыслить. Нужно выходить на игру с полной самоотдачей. Где-то ему чуть-чуть не хватало. Бывают у игроков спады. Ждём. Ничего такого страшного нет. После спада всегда будет подъём», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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