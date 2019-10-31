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Яшкин — о голе: хорошо, что Миронов голеностоп себе не сломал

Яшкин — о голе: хорошо, что Миронов голеностоп себе не сломал
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (4:1).

«Сегодня хорошо отработали матч звеном, хоть большинство и не очень у нас получалось, зато в равных составах забили. И не только мы это сделали, сегодня все хорошо отработали. Хороший матч получился. «Динамо» сейчас компактно играет, все готовы к матчу и стараются работать. Как можно лучше. Боча и Ерёма хорошо играют, и как-то всё хорошо получается пока.

Мой гол? Надеялся, что Миронов бросит по воротам. Он там чуть себе голеностоп не сломал. Слава богу, шайба долетела, а я только пытался сыграть на подставлении.

У нас не было плана экономить силы в третьем периоде. У них настолько опытная команда, которая могла очень быстро вернуться в игру. Они один забили, и потом мы все сосредоточились и хорошо отоборонялись.

Не смотрим на СКА в турнирной таблице. Больше на своей игре сосредоточены. Думаю, не нужно лишний раз смотреть в таблицу. Не полезно это. Как ни крути, стараемся каждый матч выиграть, поэтому всё это никакой роли не играет.

Тарасов и Петерссон – абсолютно разные игроки. Один праворукий, второй леворукий. Когда Тару поставили в звено, мы поговорили, постарались понять друг друга. Получилось», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Московское «Динамо» победило в пятом матче подряд, обыграв «Салават Юлаев»
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