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Фрейзер: знали, что матч в Нижнем Новгороде будет самым тяжёлым в турне

Фрейзер: знали, что матч в Нижнем Новгороде будет самым тяжёлым в турне
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от гостевого матча с нижегородским «Торпедо» (2:1). «Драконы» выиграли пятый матч подряд, и это рекордная победная серия китайского клуба в КХЛ.

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«Знали, что будет самый тяжёлый матч в ходе выездного турне. Наша команда очень устала, но все-таки смогла бороться на протяжении всего матча. Нам повезло, что забили пару голов в большинстве. Ну и вратарь Джереми Смит в очередной раз был великолепен. В результате получилась эта большая победа нашей команды», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Нижнего Новгорода.

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