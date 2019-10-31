Фрейзер: знали, что матч в Нижнем Новгороде будет самым тяжёлым в турне

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер поделился впечатлениями от гостевого матча с нижегородским «Торпедо» (2:1). «Драконы» выиграли пятый матч подряд, и это рекордная победная серия китайского клуба в КХЛ.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Знали, что будет самый тяжёлый матч в ходе выездного турне. Наша команда очень устала, но все-таки смогла бороться на протяжении всего матча. Нам повезло, что забили пару голов в большинстве. Ну и вратарь Джереми Смит в очередной раз был великолепен. В результате получилась эта большая победа нашей команды», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Нижнего Новгорода.

«Куньлунь» обыграл «Торпедо», одержав пятую победу подряд