Немировски: очень доволен матчем, хотелось бы так играть всегда

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Куньлунь Ред Стар» (1:2).
«Очень доволен сегодня игрой, несмотря на счёт. По движению и желанию у меня вопросов нет. Хотелось бы, чтобы мы так же играли каждый матч. У меня нет претензий к игрокам. Разница в том, что соперник забил сегодня в большинстве, а мы – нет», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».
Гостям удалось быстро открыть счёт: на пятой минуте заброшенной шайбой отметился форвард Эндрю Миллер. В концовке второго периода подопечные Дэвида Немировски восстановили равновесие на табло, гол забил нападающий Станислав Бочаров. На 55-й минуте китайская команда вновь вышла вперёд, точный бросок в актив записал форвард Кори Кейн. Гол стал победным.
- 31 октября 2019
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