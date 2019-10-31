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Немировски: очень доволен матчем, хотелось бы так играть всегда

Немировски: очень доволен матчем, хотелось бы так играть всегда
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с «Куньлунь Ред Стар» (1:2).

«Очень доволен сегодня игрой, несмотря на счёт. По движению и желанию у меня вопросов нет. Хотелось бы, чтобы мы так же играли каждый матч. У меня нет претензий к игрокам. Разница в том, что соперник забил сегодня в большинстве, а мы – нет», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».

Гостям удалось быстро открыть счёт: на пятой минуте заброшенной шайбой отметился форвард Эндрю Миллер. В концовке второго периода подопечные Дэвида Немировски восстановили равновесие на табло, гол забил нападающий Станислав Бочаров. На 55-й минуте китайская команда вновь вышла вперёд, точный бросок в актив записал форвард Кори Кейн. Гол стал победным.

«Куньлунь» обыграл «Торпедо», одержав пятую победу подряд
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