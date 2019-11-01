Калле Йернкрок повторил достижение игрока «Нэшвилла» 11-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Матч состоялся на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:5 в овертайме.
Форвард «Нэшвилла» Калле Йернкрок оформил дубль. Швед стал вторым игроком в истории «Предаторз», забросившим две шайбы в меньшинстве в одном матче, причём обе в одном втором периоде.
В январе 2008 года нападающий «Нэшвилла» Скотт Никол подобным образом отличился во втором периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (5:2). В 13 матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона Йернкрок набрал 11 (5+6) очков.
Видео первого гола Йернкрока можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.
Видео второго гола Йернкрока можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
«Калгари» обыграл «Нэшвилл», проигрывая перед третьим периодом в три шайбы
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