Калле Йернкрок повторил достижение игрока «Нэшвилла» 11-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» принимал «Калгари Флэймз». Матч состоялся на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершился победой гостей со счётом 6:5 в овертайме.

Форвард «Нэшвилла» Калле Йернкрок оформил дубль. Швед стал вторым игроком в истории «Предаторз», забросившим две шайбы в меньшинстве в одном матче, причём обе в одном втором периоде.

В январе 2008 года нападающий «Нэшвилла» Скотт Никол подобным образом отличился во втором периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (5:2). В 13 матчах регулярного чемпионата нынешнего сезона Йернкрок набрал 11 (5+6) очков.

Видео первого гола Йернкрока можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

Видео второго гола Йернкрока можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.