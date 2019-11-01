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«Авангард» — «Амур». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Смогут ли «Авангард» и минское «Динамо» прервать серии неудач?

Смогут ли «Авангард» и минское «Динамо» прервать серии неудач?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 1 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Металлург» Мг — «Динамо» Мн;
— «Авангард» — «Амур»;
— «Сочи» — «Динамо» Р.

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня пройдёт в Магнитогорске, где «Металлург» примет минское «Динамо». Подопечные Ильи Воробьёва наряду с «Ак Барсом» стали лучшими в КХЛ по итогам октября. В свою очередь минское «Динамо» потерпело девять поражений кряду.

В Балашихе «Авангард» примет «Амур». Команда Боба Хартли проиграла три последних матча, забросив в этих встречах всего две шайбы.

«Магнитка» в октябре набрала 19 очков, в сентябре было 6
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