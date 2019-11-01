Гуськов: «Северсталь» проигрывает, но цепляет очки. Все они идут в копилочку

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов рассказал, за счёт чего «Северсталь» навязывает борьбу любому сопернику.

«Думаю, что „Северстали“ сейчас немного не хватает общекомандного мастерства и опыта у определённых игроков. Даже можно сказать, что речь идёт почти обо всех игроках. Хоккеистов, которые продолжительное время выступали в КХЛ, в „Северстали“ можно по пальцам одной руки посчитать.

Но у этой молодёжи присутствуют азарт, желание и работоспособность. Именно за счёт этих качеств «Северсталь» порой вытаскивает матчи. Индивидуальные ошибки однозначно были и будут, потому что молодёжи свойственно ошибаться. Хотя Разин уже говорит и об опытных игроках, которым нельзя совершать такие ошибки. Боевитость у «Северстали» в любом случае есть, и она может соперничать с любой командой. Пока где-то чуть-чуть не хватает, но всё может измениться.

Считаю, что нам не стоит обращать внимание на серию поражений. Лучше обратить внимание на то, что «Северсталь» взяла очки у таких соперников, как СКА, «Спартак» и «Йокерит», которых перед сезоном называли одними из фаворитов Западной конференции. Команда бьётся и может конкурировать с любым соперником в определённой игре. Но есть моменты, которые нужно улучшить.

И я думаю, что тренерский штаб старается наладить дисциплину и другие компоненты. Конечно, эти очки помогут «Северстали» остаться в гонке за плей-офф. Сегодня команда проигрывает в овертайме, но в следующем матче она может взять два очка, которые помогут ей зацепиться за место в восьмёрке по истечении регулярного чемпионата. Все очки идут в копилочку, и «Северсталь» сейчас как раз занимается тем, что набирает их», — сказал Гуськов «Чемпионату».