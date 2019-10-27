Хорошков: паники в «Северстали» нет. Видим, как игроки отдаются работе

Директор «Северстали» Михаил Хорошков прокомментировал последние результаты команды и поделился ожиданиями от предстоящей встречи с питерским СКА.
«Пока у нас те же проблемы, что и в начале сезона. Создаём много моментов, но страдает реализация. Прекрасно понимаем, что у нас много молодых игроков, которым в каких-то моментах не хватает хладнокровия и опыта. Это нельзя получить здесь и сейчас, это приходит через игры, в которых они не просто выходят на пять-семь минут за матч, а получают возможность определять результат, появляясь на площадке в решающие моменты. Посмотрите, какие эмоции были у команды, когда Либор Шулак сравнял счёт в концовке матча с «Йокеритом». Такие моменты дорогого стоят, ребята выжали из себя всё и получили в награду одно очко. Могли взять второе, но не получилось реализовать хороший момент в овертайме.
Всё придёт через работу, тут нет другого пути. Мы это понимаем и с каждым днём ещё больше верим в ребят. Видим, как они выкладываются на площадке, как бьются друг за друга. При таком отношении к делу у команды обязательно всё получится, нужно только поверить в себя. Поэтому никакой паники нет. Серия поражений неприятна, но зона плей-офф рядом, в таблице высокая плотность.
Следующий матч у нас со СКА. Понимаем, с каким настроем выйдет соперник, но наша команда уже не раз доказывала, что может обыграть любого, если выполняет тренерскую установку и сохраняет концентрацию на протяжении всей встречи», — сказал Хорошков «Чемпионату».
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