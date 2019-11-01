Голкипер ЦСКА Скотников дополнительно вызван в молодёжную сборную России

В состав молодёжной сборной для подготовки к Турниру четырех наций дополнительно вызван голкипер ЦСКА Всеволод Скотников, информирует пресс-служба Федерации хоккея России.

Полный состав:

Вратари: Ярослав Аскаров («СКА-Нева», Санкт-Петербург), Владимир Галкин («Горняк», Учалы), Всеволод Скотников (ЦСКА).



Защитники: Данила Галенюк (СКА, Санкт-Петербург), Илья Гатиятулин («Челмет», Челябинск), Григорий Грязнов («СКА-1946»), Даниил Журавлёв («Барс», Казань), Владислав Леонтьев («Горняк», Учалы), Даниил Мисюль («Локомотив», Ярославль), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», Уфа), Александр Романов (ЦСКА, Москва).



Нападающие: Арсений Грицюк, Егор Чинахов («Омские Ястребы», Омск), Григорий Денисенко («Локомотив», Ярославль), Павел Дорофеев («Металлург», Магнитогорск), Александр Жабреев («Динамо», Санкт-Петербург), Демид Мансуров («Трактор», Челябинск), Кирилл Марченко (СКА, Санкт-Петербург), Илья Николаев («Локо», Ярославль), Данила Попов («Дизель», Пенза), Алексей Пустозеров («Толпар», Уфа), Никита Рожков («Металлург», Магнитогорск), Алексей Цыплаков («СКА-1946»), Дмитрий Шешин («Стальные Лисы», Магнитогорск).



7 ноября сборная отправится в Хельсинки, где 8 ноября стартует на Турнире четырёх наций матчем со сборной Финляндии. Игра пройдёт на «Хартвалл Арене». Руководить командой будет старший тренер Юрий Бабенко. Сергей Голубович будет выполнять функции тренера команды, Александр Колобков — тренера вратарей. Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин отправится в Канаду с составом сборной, который примет участие в ежегодной CIBC Canada Russia Series 2019.