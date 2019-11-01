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Орлов — о шумихе вокруг гражданства Малкина: псевдопатриоты роются в помойке

Орлов — о шумихе вокруг гражданства Малкина: псевдопатриоты роются в помойке
Хоккей / НХЛ 0

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость, что у форварда «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгения Малкина есть американское гражданство.

«А что с того, что человек входит в Putin Team? Есть такая пословица: нельзя быть чуть-чуть беременным. Мы открыли границы, сняли занавес, и народ поехал. Люди обрадовались, что можно выезжать, брать другие гражданства. Малкин же от этого не теряет своей русскости. Он же всё равно русский!

Какая разница, сколько у него паспортов, где, что и как? Вдруг кто-то что-то начал притаскивать. Это псевдопатриоты роются в помойке. Интернет — это помойка, где выступают люди, которые всех ссорят и за всеми следят.

Какое отношение к спорту имеет паспорт Малкина? У него в Америке лет 12 назад ребёнок родился. Тот сразу стал гражданином США, и он ходит в школу. Конечно, его сын будет настоящим гражданином США, он уже таковым является. И что ему делать?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

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