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Хет-трик Росена помог ХК «Сочи» обыграть рижское «Динамо»

Хет-трик Росена помог ХК «Сочи» обыграть рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал рижское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу черноморского клуба. Подопечные Александра Андриевского одержали третью победу подряд.

Латвийский клуб вышел вперёд на 13-й минуте после точного броска в исполнении Кристапса Сотниекса. Хозяева отыгрались на старте второго игрового отрезка стараниями Роберта Росена, реализовавшего численный перевес. В третьем периоде Росен оформил дубль, на что латвийский клуб ответил голом Оскарса Бартулиса. На последней минуте встречи третью шайбу в ворота гостей отправил Росен.

3 ноября черноморский клуб примет на своей площадке «Куньлунь Ред Стар», а рижане в этот же день проведут выездной матч со СКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Берзиньш (Эштон, Берглунд) – 12:07' (5x5)   1:1 Росен (Эллис, Стрёмвалль) – 22:07' (5x4)   2:1 Росен (Стрёмвалль, Воробьёв) – 50:50' (5x5)   2:2 Бартулис (Дарзиньш) – 55:26' (5x5)   3:2 Росен (Стрёмвалль, Александров) – 59:29' (5x5)
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