Хет-трик Росена помог ХК «Сочи» обыграть рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал рижское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу черноморского клуба. Подопечные Александра Андриевского одержали третью победу подряд.



Латвийский клуб вышел вперёд на 13-й минуте после точного броска в исполнении Кристапса Сотниекса. Хозяева отыгрались на старте второго игрового отрезка стараниями Роберта Росена, реализовавшего численный перевес. В третьем периоде Росен оформил дубль, на что латвийский клуб ответил голом Оскарса Бартулиса. На последней минуте встречи третью шайбу в ворота гостей отправил Росен.



3 ноября черноморский клуб примет на своей площадке «Куньлунь Ред Стар», а рижане в этот же день проведут выездной матч со СКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.