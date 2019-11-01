Хет-трик Росена помог ХК «Сочи» обыграть рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал рижское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу черноморского клуба. Подопечные Александра Андриевского одержали третью победу подряд.
Латвийский клуб вышел вперёд на 13-й минуте после точного броска в исполнении Кристапса Сотниекса. Хозяева отыгрались на старте второго игрового отрезка стараниями Роберта Росена, реализовавшего численный перевес. В третьем периоде Росен оформил дубль, на что латвийский клуб ответил голом Оскарса Бартулиса. На последней минуте встречи третью шайбу в ворота гостей отправил Росен.
3 ноября черноморский клуб примет на своей площадке «Куньлунь Ред Стар», а рижане в этот же день проведут выездной матч со СКА.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 1 ноября 2019
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