Форвард «Баффало» Олофссон признан новичком месяца в НХЛ

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон назван лучшим новичком НХЛ в октябре. Об этом сообщает официальный сайт лиги. В 13 матчах нынешнего сезона форвард забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.



Олофссон дебютировал в НХЛ 28 марта и оба первых гола в лиге забил в большинстве. В этом сезоне он забросил все шесть шайб в большинстве. Таким образом, Олофссон стал первым игроком в истории лиги, забившим все восемь своих первых голов в лиге в большинстве (с сезона-1993/94).



Олофссон был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ — 2014 под общим 181-м номером. Он стал вторым игроком «Баффало» за два года, признанным лучшим новичком месяца. В ноябре 2018 года им стал защитник Расмус Далин.

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