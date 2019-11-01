Форвард «Баффало» Олофссон признан новичком месяца в НХЛ
Нападающий «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон назван лучшим новичком НХЛ в октябре. Об этом сообщает официальный сайт лиги. В 13 матчах нынешнего сезона форвард забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.
Олофссон дебютировал в НХЛ 28 марта и оба первых гола в лиге забил в большинстве. В этом сезоне он забросил все шесть шайб в большинстве. Таким образом, Олофссон стал первым игроком в истории лиги, забившим все восемь своих первых голов в лиге в большинстве (с сезона-1993/94).
Олофссон был выбран в седьмом раунде драфта НХЛ — 2014 под общим 181-м номером. Он стал вторым игроком «Баффало» за два года, признанным лучшим новичком месяца. В ноябре 2018 года им стал защитник Расмус Далин.
Автор уникального достижения в НХЛ Олофссон обновил рекорд лиги
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