А. Свечников стал третьим россиянином, набравшим 50 очков в НХЛ до 20 лет

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников стал третьим российским хоккеистом до 20 лет, которому удалось преодолеть отметку в 50 очков в НХЛ.

Ранее это удавалось Илье Ковальчуку в составе «Атланта Трэшерз», а также Сергею Самсонову, выступая за «Бостон Брюинз».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Stats Centre.

В своём последнем матче с «Детройт Ред Уингз» (7:3) Свечников отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Таким образом, за свою карьеру в НХЛ Андрей Свечников набрал 51 очко, забив 26 голов и сделав 25 результативных передач. В нынешнем сезоне Андрей Свечников провёл 12 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».