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А. Свечников признан третьей звездой матча с «Детройтом»

А. Свечников признан третьей звездой матча с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан третьей звездой матча с «Детройт Ред Уингз», сообщает пресс-служба команды. Россиянин записал на свой счёт один гол и голевую передачу, завершив встречу с показателем полезности «+3».

Первой звездой был признан финский нападающий Себастьян Ахо, записавший на свой счёт два гола и голевую передачу, второй звездой встречи стал защитник Даги Хэмилтон, трижды ассистировавший партнёрам. Встреча завершилась победой «Каролины Харрикейнз» со счётом 7:3.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 19-летний А. Свечников принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счёт 13 (6+8) баллов при показателе полезности «+7» и 14 минутах штрафного времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Свечников (Славин, Хэмилтон) – 07:15' (5x5)   1:1 Манта (Атанасиу, Хикеттс) – 16:52' (5x5)   2:1 Ахо (Фёгеле, Славин) – 20:27' (5x5)   3:1 Нидеррайтер (Ахо, Гардинер) – 21:48' (5x4)   3:2 Манта (Атанасиу, Фильппула) – 28:02' (5x4)   4:2 Нечас (Дзингел, ван Римсдайк) – 28:28' (5x5)   5:2 Ахо (Хэмилтон, Свечников) – 31:03' (5x5)   5:3 Бертуцци (Ларкин, Немет) – 36:12' (5x5)   6:3 Макгинн (Хэмилтон) – 41:49' (4x5)   7:3 Терявяйнен (Славин) – 56:38' (en)
А. Свечников в матче с «Детройтом» забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ
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