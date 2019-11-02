А. Свечников признан третьей звездой матча с «Детройтом»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан третьей звездой матча с «Детройт Ред Уингз», сообщает пресс-служба команды. Россиянин записал на свой счёт один гол и голевую передачу, завершив встречу с показателем полезности «+3».

Первой звездой был признан финский нападающий Себастьян Ахо, записавший на свой счёт два гола и голевую передачу, второй звездой встречи стал защитник Даги Хэмилтон, трижды ассистировавший партнёрам. Встреча завершилась победой «Каролины Харрикейнз» со счётом 7:3.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 19-летний А. Свечников принял участие в 13 матчах, в которых записал на свой счёт 13 (6+8) баллов при показателе полезности «+7» и 14 минутах штрафного времени.