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«Анахайм» в овертайме обыграл «Ванкувер»

«Анахайм» в овертайме обыграл «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Поединок состоялся на стадионе «Ванкувер Кэнакс» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг с передач Рикарда Ракелля и Корбиниана Хольцера, а также Райан Гецлаф, который забросил победную шайбу в овертайме. За «Ванкувер» единственный гол на свой счёт записал Адам Годетт с передач Брэндона Саттера и Таннера Пирсона.

Таким образом, «Анахайм» одержал вторую победу подряд. «Ванкувер» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.

В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 1
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Сильверберг (Ракелль, Хольцер) – 13:28' (4x5)   1:1 Годетт (Саттер, Пирсон) – 53:42' (5x5)   2:1 Гецлаф (Терри, Гибсон) – 62:30' (3x3)
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