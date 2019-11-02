«Анахайм» в овертайме обыграл «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Поединок состоялся на стадионе «Ванкувер Кэнакс» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг с передач Рикарда Ракелля и Корбиниана Хольцера, а также Райан Гецлаф, который забросил победную шайбу в овертайме. За «Ванкувер» единственный гол на свой счёт записал Адам Годетт с передач Брэндона Саттера и Таннера Пирсона.

Таким образом, «Анахайм» одержал вторую победу подряд. «Ванкувер» в свою очередь потерпел первое поражение за последние три игры.

В следующем матче «Анахайм Дакс» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс», а «Ванкувер Кэнакс» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».