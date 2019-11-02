Сергачёв: ходить по острию — в нашем менталитете. В России много свободы

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, по чему в России он скучает больше всего.



«По людям. Русский менталитет — это не то чтобы нарушать правила, но не жить по правилам, ходить по острию. У нас много свободы, ты можешь делать всё что угодно. Ещё, конечно, скучаю по еде. И по бабушке, дедушке и семье», — цитирует Сергачёва The Athletic.



В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провёл 13 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету восемь результативных передач при показателе полезности «+6».



Уроженец Нижнекамска выступает в НХЛ с сезона-2016/17. В 2016 году «Монреаль Канадиенс» выбрал Сергачёва в первом раунде драфта под общим 9-м номером.

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