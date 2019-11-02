Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сергачёв: ходить по острию — в нашем менталитете. В России много свободы

Сергачёв: ходить по острию — в нашем менталитете. В России много свободы
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв ответил на вопрос, по чему в России он скучает больше всего.

«По людям. Русский менталитет — это не то чтобы нарушать правила, но не жить по правилам, ходить по острию. У нас много свободы, ты можешь делать всё что угодно. Ещё, конечно, скучаю по еде. И по бабушке, дедушке и семье», — цитирует Сергачёва The Athletic.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провёл 13 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету восемь результативных передач при показателе полезности «+6».

Уроженец Нижнекамска выступает в НХЛ с сезона-2016/17. В 2016 году «Монреаль Канадиенс» выбрал Сергачёва в первом раунде драфта под общим 9-м номером.

Как россиян обменивали в НХЛ. Кому-то — новый шанс, другим — билет домой
Вспоминаем сделки с участием наших ребят за 10 лет: от Ковальчука в «Нью-Джерси» до Зайцева и Анисимова в «Оттаве».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019