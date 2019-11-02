«Барыс» — ЦСКА: Сорокин спас команду от гола, совершив великолепный сейв

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимает в Нур-Султане ЦСКА.



В третьем периоде при счёте 0:1 у хозяев была прекрасная возможность восстановить равновесие. Впрочем, голкипер «армейцев» Илья Сорокин отметился великолепным спасением, не позволив отличиться форварду Корбану Найту.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ЦСКА.

«Барыс»:



Паскуале (Кудрявцев);

Маклюков — Диц, Виделль — Найт — Тангрэди;

Метальников — Блэкер, Старченко — Бойд — Шестаков;

Орехов — Шалапов, Михайлис — Шевченко — Акользин;

Клещенко, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Петухов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;

Науменков — Нестеров, Секач — Калинин — Телегин;

Романов, Попов — Карнаухов — Мамин.