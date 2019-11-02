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«Барыс» — ЦСКА: Сорокин спас команду от гола, совершив великолепный сейв

«Барыс» — ЦСКА: Сорокин спас команду от гола, совершив великолепный сейв
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимает в Нур-Султане ЦСКА.

В третьем периоде при счёте 0:1 у хозяев была прекрасная возможность восстановить равновесие. Впрочем, голкипер «армейцев» Илья Сорокин отметился великолепным спасением, не позволив отличиться форварду Корбану Найту.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ЦСКА.

«Барыс»:

Паскуале (Кудрявцев);
Маклюков — Диц, Виделль — Найт — Тангрэди;
Метальников — Блэкер, Старченко — Бойд — Шестаков;
Орехов — Шалапов, Михайлис — Шевченко — Акользин;
Клещенко, Мусоров, Асетов — Сагадеев — Петухов.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;
Науменков — Нестеров, Секач — Калинин — Телегин;
Романов, Попов — Карнаухов — Мамин.

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