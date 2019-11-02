СКА — «Локомотив»: в состав ярославцев вновь не попал Андрей Марков

Стали известны составы петербургского СКА и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало — в 17:00 мск.
В состав «Локомотива» вновь не попал защитник Андрей Марков, отыгравший только один матч после подписания контракта.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Зубарев — Рундблад, Якупов — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;
Земчёнок, Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов.
«Локомотив»:
Коновалов (Окоряк);
Рафиков — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;
Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Полунин;
Н. Аверин — Осипов, Каюмов — Да Коста — Коваленко;
Сидоров, Апальков, Красковский — Свитов — Санников.
- 2 ноября 2019
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