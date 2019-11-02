СКА — «Локомотив»: в состав ярославцев вновь не попал Андрей Марков

Стали известны составы петербургского СКА и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 ноября, начало — в 17:00 мск.



В состав «Локомотива» вновь не попал защитник Андрей Марков, отыгравший только один матч после подписания контракта.



СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Зубарев — Рундблад, Якупов — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;

Земчёнок, Галенюк, Кузьменко — Каблуков — Кетов.



«Локомотив»:



Коновалов (Окоряк);

Рафиков — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;

Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Полунин;

Н. Аверин — Осипов, Каюмов — Да Коста — Коваленко;

Сидоров, Апальков, Красковский — Свитов — Санников.