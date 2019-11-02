Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» потерпел поражение от «Автомобилиста», у Дацюка — гол и передача

«Трактор» потерпел поражение от «Автомобилиста», у Дацюка — гол и передача
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 3:5. Подопечные Петериса Скудры потерпели три поражения в пяти последних матчах, «Автомобилист» выиграл вторую встречу подряд после неудачной серии.

В первом периоде клуб из Екатеринбурга заработал преимущество в счёте благодаря заброшенным шайбам Алексея Василевского и Вячеслава Литовченко. В следующие 20 минут «Автомобилист» забил ещё три гола усилиями Павла Дацюка, Найджела Доуса и Андрея Обидина. «Трактор» сумел ответить только шайбой в исполнении юного форварда Демида Мансурова. В середине третьего периода хозяева сократили отставание благодаря голам Виталия Кравцова и Ярослава Косова, но сравнять счёт не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Василевский (Дацюк, Гареев) – 15:44' (5x5)   0:2 Литовченко (Холланд, Бодров) – 17:25' (5x5)   0:3 Дацюк (Секстон) – 22:25' (5x4)   1:3 Мансуров (Бородкин, Шепелев) – 26:28' (5x5)   1:4 Доус (Голышев, Мэйсек) – 29:26' (5x5)   1:5 Обидин (Хрипунов, Трямкин) – 33:54' (5x5)   2:5 Кравцов (Сергиенко, Бородкин) – 50:03' (5x5)   3:5 Косов (Карлин) – 50:30' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019