«Трактор» потерпел поражение от «Автомобилиста», у Дацюка — гол и передача

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 3:5. Подопечные Петериса Скудры потерпели три поражения в пяти последних матчах, «Автомобилист» выиграл вторую встречу подряд после неудачной серии.



В первом периоде клуб из Екатеринбурга заработал преимущество в счёте благодаря заброшенным шайбам Алексея Василевского и Вячеслава Литовченко. В следующие 20 минут «Автомобилист» забил ещё три гола усилиями Павла Дацюка, Найджела Доуса и Андрея Обидина. «Трактор» сумел ответить только шайбой в исполнении юного форварда Демида Мансурова. В середине третьего периода хозяева сократили отставание благодаря голам Виталия Кравцова и Ярослава Косова, но сравнять счёт не сумели.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.