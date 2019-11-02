Константин Климонтов перешёл в ХК «Сочи»

Состав хоккейного клуба «Сочи» пополнил 29-летний защитник Константин Климонтов. Контракт с игроком подписан до конца сезона.
Климонтов начал карьеру в юношеском возрасте за вторую команду «Трактора». В сезоне-2008/09 защитник дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, проведя пять матчей за «Трактор» и отметившись одной результативной передачей. В следующем сезоне Климонтов стал твердым игроком основы челябинцев, сыграв 35 встреч.
В сезонах-2011/12 и 2012/13 «Трактор» завоевал поочередно бронзовые и серебряные награды КХЛ, а Климонтов провёл в каждом из чемпионатов по восемь матчей в «регулярке». В чсезоне-2014/15 защитник впервые покинул Челябинск и перебрался в подмосковный «Витязь», но уже в следующем году вновь вернулся в «Трактор». Сезон-2017/18 стал успешным для южноуральцев, вместе с которыми Климонтов выиграл бронзовые медали КХЛ.
В прошедшем сезоне защитник выступал за «Барыс» и «Сибирь». В общей сложности Константин Климонтов провел в КХЛ 274 матча и набрал 38 (8+30) очков.
- 2 ноября 2019
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