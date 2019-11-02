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Трямкин: в третьем периоде «Автомобилист» зачем-то побежал забивать голы

Трямкин: в третьем периоде «Автомобилист» зачем-то побежал забивать голы
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин подвёл итоги матча с «Трактором» (5:3).

«Хорошо реализовали моменты, сыграли более-менее правильно. В третьем периоде зачем-то побежали забивать голы, когда надо было сыграть в обороне. А так, набрали два очка, хорошая победа, которая придаст уверенности, чтобы двигаться дальше. Во время тайм-аута после третьей пропущенной шайбы нам сказали правильные слова, мы дотерпели и выиграли. Нужно поворачивать удачу в нашу сторону, потому что она от нас отвернулась и показала, что нужно всегда работать и голы просто так не даются.

Как чувствую себя после болезни? Сначала было тяжело, пропустил вроде пару дней всего, а казалось, что не играл дней пять. Ребятам спасибо, помогли вкатиться в игру, а так в целом хорошо себя чувствую», — передаёт слова Трямкина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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