Форвард «Югры» Пилипенко повторил лакросс-гол Андрея Свечникова

Нападающий ханты-мансийской «Югры» Кирилл Пилипенко отметился великолепной заброшенной шайбой во встрече с «Зауральем» (3:4). Форвард поразил ворота в лакросс-стиле, повторив недавний гол форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Калгари Флэймз». Свечников стал первым игроком, сумевшим забить в подобном стиле в матче Национальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ханты-мансийского клуба.

23-летний Пилипенко принял участие в 20 матчах текущего регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Нападающий записал на свой счёт 23 (13+10) балла при показателе полезности "+9" и двух минутах штрафного времени.



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