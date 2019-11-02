Форвард «Югры» Пилипенко повторил лакросс-гол Андрея Свечникова
Нападающий ханты-мансийской «Югры» Кирилл Пилипенко отметился великолепной заброшенной шайбой во встрече с «Зауральем» (3:4). Форвард поразил ворота в лакросс-стиле, повторив недавний гол форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в матче с «Калгари Флэймз». Свечников стал первым игроком, сумевшим забить в подобном стиле в матче Национальной хоккейной лиги.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ханты-мансийского клуба.
23-летний Пилипенко принял участие в 20 матчах текущего регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Нападающий записал на свой счёт 23 (13+10) балла при показателе полезности "+9" и двух минутах штрафного времени.
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