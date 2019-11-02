«Витязь» прервал серию неудач, обыграв «Северсталь»
В матче Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Михаила Кравеца прервали серию из пяти проигранных матчей, у «Северстали» — семь поражений подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Алексей Макеев. Во втором периоде Макеев оформил дубль, упрочив преимущество «Витязя» в счёте. На 52-й минуте гол в актив записал форвард «Северстали» Юрий Трубачёв, сократив отставание своей команды. Отыграться гости не сумели.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Макеев (Сёмин, Бывальцев) – 19:01' (5x5) 2:0 Макеев (Лаюнен, Сёмин) – 26:43' (5x5) 2:1 Лишка (Вовченко, Хабаров) – 51:56' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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