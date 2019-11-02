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«Витязь» прервал серию неудач, обыграв «Северсталь»

«Витязь» прервал серию неудач, обыграв «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

В матче Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Михаила Кравеца прервали серию из пяти проигранных матчей, у «Северстали» — семь поражений подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Алексей Макеев. Во втором периоде Макеев оформил дубль, упрочив преимущество «Витязя» в счёте. На 52-й минуте гол в актив записал форвард «Северстали» Юрий Трубачёв, сократив отставание своей команды. Отыграться гости не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Макеев (Сёмин, Бывальцев) – 19:01' (5x5)   2:0 Макеев (Лаюнен, Сёмин) – 26:43' (5x5)   2:1 Лишка (Вовченко, Хабаров) – 51:56' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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