«Витязь» прервал серию неудач, обыграв «Северсталь»

В матче Континентальной хоккейной лиги подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Михаила Кравеца прервали серию из пяти проигранных матчей, у «Северстали» — семь поражений подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, заброшенной шайбой отметился нападающий Алексей Макеев. Во втором периоде Макеев оформил дубль, упрочив преимущество «Витязя» в счёте. На 52-й минуте гол в актив записал форвард «Северстали» Юрий Трубачёв, сократив отставание своей команды. Отыграться гости не сумели.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.