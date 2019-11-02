Киселевич: тяжёлый матч, на арене «Барыса» немного душновато

Защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с казахстанским «Барысом» (3:0).



«Тяжёлый матч, немного душновато на арене, у обеих команд была куча моментов. Думаю, болельщикам игра понравилась. Мы допускали немало ошибок, позволяли убегать сопернику двоим на вратаря. В этих моментах нас неплохо подтащил Илья Сорокин, принял всё на себя, это придало нам дополнительной уверенности. Есть у нас проблема с нарушением численного состава, над этим следует поработать, но в нужное время проявили характер и довели игру до победы», — приводит слова Киселевича официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



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