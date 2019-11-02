«Питтсбург» уступил «Эдмонтону», Малкин очков не набрал

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2. «Пингвины» проиграли четвёртый из последних шести матчей, у «нефтяников» — три победы в пяти встречах.
Первый период на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» прошёл без заброшенных шайб. На 28-й минуте счёт во встрече открыла команда гостей, заброшенную шайбу в свой актив записал нападающий Колби Кейв. Подопечным Майка Салливана удалось восстановить равновесие на табло в третьем периоде, голом отметился защитник Брайан Дюмулен. Встреча перешла в овертайм, где победу «Эдмонтону» принёс нападающий Леон Драйзайтль.
Форвард „Питтсбурга“ Евгений Малкин проводил первый матч после травмы, не набрав очков.
- 2 ноября 2019
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