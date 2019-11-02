Юрзинов-мл.: над предложением не раздумывал, еду в «Трактор» с огромным желанием

Новый главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший сообщил, что он легко согласился на предложение челябинского клуба.
«Честно говоря, я давно хотел вернуться к работе. Я этого не скрывал, говорил об этом. Благодарен руководству «Трактора» за приглашение и за доверие, буду стараться оправдывать все возложенные на меня надежды. Над предложением я не раздумывал. Понимаю, что будет непросто и что на меня ложится большая ответственность. Но такова работа тренера. Важно добиваться результата и использовать все свои умения и навыки, чтобы этот результат был.
Я внимательно следил за регулярным чемпионатом КХЛ. Знаю, как в нём обстоят дела. На Востоке большая конкуренция и плотность в турнирной таблице, все сражаются, бьются за очки. Но, повторюсь, я еду в «Трактор» с огромным желанием и за максимальным результатом. В ближайшее время буду в Челябинске», — сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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