Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
2 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Барыс» проиграл ЦСКА — 0:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Киселевич (Карнаухов) – 39:03' (5x5) 0:2 Григоренко (Слепышев, Марченко) – 52:38' (5x5) 0:3 Капризов (Робинсон, Дальбек) – 58:25' (en)
«Трактор» уступил «Автомобилисту» — 3:5.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Василевский (Дацюк, Гареев) – 15:44' (5x5) 0:2 Литовченко (Холланд, Бодров) – 17:25' (5x5) 0:3 Дацюк (Секстон) – 22:25' (5x4) 1:3 Мансуров (Бородкин, Шепелев) – 26:28' (5x5) 1:4 Доус (Голышев, Мэйсек) – 29:26' (5x5) 1:5 Обидин (Хрипунов, Трямкин) – 33:54' (5x5) 2:5 Кравцов (Бородкин, Сергиенко) – 50:03' (5x5) 3:5 Косов (Карлин, Гришаков) – 50:30' (5x5)
«Витязь» одолел «Северсталь» — 2:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Макеев (Сёмин, Бывальцев) – 19:01' (5x5) 2:0 Макеев (Лаюнен, Сёмин) – 26:43' (5x5) 2:1 Лишка (Вовченко, Хабаров) – 51:56' (5x4)
СКА уступил «Локомотиву» — 1:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Кемппайнен (Плотников, Белов) – 27:23' (5x5) 1:1 Коваленко (Каюмов, Алексеев) – 38:37' (5x5) 1:2 Да Коста (Каюмов, Ландер) – 44:15' (5x4)
«Спартак» проиграл «Адмиралу» — 3:4.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Фёдоров (Даугавиньш, Зубов) – 01:12' (5x5) 1:1 Глазачев (Дьяков) – 01:49' (5x5) 1:2 Осипов (Вихарев, Мищенко) – 23:54' (5x5) 2:2 Котляревский (Аркалов, Кокарев) – 34:20' (5x5) 3:2 Даугавиньш (Рылов, Зубов) – 35:07' (5x5) 3:3 Стрельцов (Альмквист, Юнг) – 46:11' (5x5) 3:4 Вихарев (Лалонд, Бакош) – 49:01' (5x4)
«Йокерит» одолел «Торпедо» — 3:1.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 О'Нилл (Грант, Лехтонен) – 11:20' (5x5) 1:1 Шрёдер (Варнаков) – 17:05' (5x5) 2:1 Лехтонен (О'Нилл, Савинайнен) – 38:39' (5x4) 3:1 Иконен (Пильстрём, Анттила) – 47:41' (5x5)
«Нефтехимик» победил «Ак Барс» — 4:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Черников (Казионов, Митчелл) – 05:58' (5x5) 2:0 Хайруллин (Шиксатдаров, Рясенский) – 34:41' (5x5) 3:0 Порядин (Шарифьянов) – 35:32' (5x5) 4:0 Сергеев (Митчелл, Шарипзянов) – 39:53' (5x4) 4:1 Фрэттин (Педан, Ли) – 49:07' (5x5) 4:2 Зарипов (Педан, Яруллин) – 52:04' (5x4)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.
- 3 ноября 2019
-
00:00
- 2 ноября 2019
-
23:45
-
23:32
-
23:30
-
23:14
-
22:47
-
22:42
-
22:31
-
22:20
-
21:59
-
21:39
-
21:11
-
20:56
-
20:43
-
20:29
-
20:13
-
20:11
-
20:08
-
20:02
-
19:57
-
19:56
-
19:48
-
19:29
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:41
-
18:34
-
18:31
-
18:21
-
18:16
-
18:11
-
17:53
Партнерский контент