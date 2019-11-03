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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

2 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Барыс» проиграл ЦСКА — 0:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Киселевич (Карнаухов) – 39:03' (5x5)   0:2 Григоренко (Слепышев, Марченко) – 52:38' (5x5)   0:3 Капризов (Робинсон, Дальбек) – 58:25' (en)

«Трактор» уступил «Автомобилисту» — 3:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Василевский (Дацюк, Гареев) – 15:44' (5x5)   0:2 Литовченко (Холланд, Бодров) – 17:25' (5x5)   0:3 Дацюк (Секстон) – 22:25' (5x4)   1:3 Мансуров (Бородкин, Шепелев) – 26:28' (5x5)   1:4 Доус (Голышев, Мэйсек) – 29:26' (5x5)   1:5 Обидин (Хрипунов, Трямкин) – 33:54' (5x5)   2:5 Кравцов (Бородкин, Сергиенко) – 50:03' (5x5)   3:5 Косов (Карлин, Гришаков) – 50:30' (5x5)

«Витязь» одолел «Северсталь» — 2:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Макеев (Сёмин, Бывальцев) – 19:01' (5x5)   2:0 Макеев (Лаюнен, Сёмин) – 26:43' (5x5)   2:1 Лишка (Вовченко, Хабаров) – 51:56' (5x4)

СКА уступил «Локомотиву» — 1:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Кемппайнен (Плотников, Белов) – 27:23' (5x5)   1:1 Коваленко (Каюмов, Алексеев) – 38:37' (5x5)   1:2 Да Коста (Каюмов, Ландер) – 44:15' (5x4)

«Спартак» проиграл «Адмиралу» — 3:4.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Фёдоров (Даугавиньш, Зубов) – 01:12' (5x5)   1:1 Глазачев (Дьяков) – 01:49' (5x5)   1:2 Осипов (Вихарев, Мищенко) – 23:54' (5x5)   2:2 Котляревский (Аркалов, Кокарев) – 34:20' (5x5)   3:2 Даугавиньш (Рылов, Зубов) – 35:07' (5x5)   3:3 Стрельцов (Альмквист, Юнг) – 46:11' (5x5)   3:4 Вихарев (Лалонд, Бакош) – 49:01' (5x4)

«Йокерит» одолел «Торпедо» — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
3 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 О'Нилл (Грант, Лехтонен) – 11:20' (5x5)   1:1 Шрёдер (Варнаков) – 17:05' (5x5)   2:1 Лехтонен (О'Нилл, Савинайнен) – 38:39' (5x4)   3:1 Иконен (Пильстрём, Анттила) – 47:41' (5x5)

«Нефтехимик» победил «Ак Барс» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 17:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Черников (Казионов, Митчелл) – 05:58' (5x5)   2:0 Хайруллин (Шиксатдаров, Рясенский) – 34:41' (5x5)   3:0 Порядин (Шарифьянов) – 35:32' (5x5)   4:0 Сергеев (Митчелл, Шарипзянов) – 39:53' (5x4)   4:1 Фрэттин (Педан, Ли) – 49:07' (5x5)   4:2 Зарипов (Педан, Яруллин) – 52:04' (5x4)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

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