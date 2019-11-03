Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

2 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось семь матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Барыс» проиграл ЦСКА — 0:3.

«Трактор» уступил «Автомобилисту» — 3:5.

«Витязь» одолел «Северсталь» — 2:1.

СКА уступил «Локомотиву» — 1:2.

«Спартак» проиграл «Адмиралу» — 3:4.

«Йокерит» одолел «Торпедо» — 3:1.

«Нефтехимик» победил «Ак Барс» — 4:2.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланировано три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.