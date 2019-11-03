Кэссиди — о травме Сабурена: обе команды были потрясены, все отключились от игры

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (5:2) прокомментировал эпизод в начале встречи, в котором тяжёлую травму получил форвард «сенаторов» Скотт Сабурен.

«Обе команды были потрясены. Все отключились от хоккея, потому что когда такое происходит, то невозможно оставаться равнодушными. Нам потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и снова настроиться на рабочий лад. Мы все надеемся, что со Скоттом всё будет хорошо», — сказал Кэссиди.

Нападающий «Оттавы» Сабурен столкнулся с форвардом «Бостона» Дэвидом Бэкесом, и оба хоккеиста получили травмы. Матч регулярного чемпионата НХЛ между этими командами прерывался на 10 минут. Потерявшего сознание Сабурена унесли на носилках, а Бэкес самостоятельно ушёл в раздевалку.