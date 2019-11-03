«Колорадо» проиграл «Аризоне». Ничушкин не забил в 83-м матче кряду в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» победил «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Рика Токкета.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте первого периода, отличился нападающий хозяев Кристиан Дворак. Спустя девять минут цели достиг бросок Фила Кессела. Во втором отрезке окончательный счёт установил Конор Гарленд, в третий раз поразивший ворота Павла Францоуза. Матч на ноль провёл голкипер «Койотс» Дарси Кемпер.

«Колорадо» потерпел четвёртое поражение кряду. Команда Джареда Беднара продолжает обходиться без двух форвардов первого звена — Микко Рантанена и Габриэля Ландескога.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 83 матчей.