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«Колорадо» проиграл «Аризоне». Ничушкин не забил в 83-м матче кряду в НХЛ

«Колорадо» проиграл «Аризоне». Ничушкин не забил в 83-м матче кряду в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» победил «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу команды Рика Токкета.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте первого периода, отличился нападающий хозяев Кристиан Дворак. Спустя девять минут цели достиг бросок Фила Кессела. Во втором отрезке окончательный счёт установил Конор Гарленд, в третий раз поразивший ворота Павла Францоуза. Матч на ноль провёл голкипер «Койотс» Дарси Кемпер.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Дворак (Кессел, Келлер) – 06:40' (5x4)   2:0 Кессел (Хейтон, Истерли) – 15:52' (5x5)   3:0 Гарланд (Шмальц, Голигоски) – 35:52' (5x5)

«Колорадо» потерпел четвёртое поражение кряду. Команда Джареда Беднара продолжает обходиться без двух форвардов первого звена — Микко Рантанена и Габриэля Ландескога.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин продлил безголевую серию в НХЛ до 83 матчей.

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